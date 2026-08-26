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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» хочет продлить контракт с Дембеле до 2029-го или 2030-го. Переговоры идут несколько месяцев

«ПСЖ» по-прежнему хочет заключить новый контракт с Усманом Дембеле. Действующее соглашение 29-летнего форварда с клубом рассчитано до 2028 года.

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