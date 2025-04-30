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Закон, порядок, государство

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Операторы ударных БпЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт и орудие МТ-12 ВСУ на Запорожском направлении.

Операторы ударных БпЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт и орудие МТ-12 ВСУ на Запорожском направлении.

Ударный беспилотник «Молния» оснащён высокотехнологичным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет успешно преодолевать любые радиопомехи.

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