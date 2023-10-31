Стало известно, сколько китайские автобренды зарабатывают в России

В течение трех кварталов 2023 года россияне отдали за автомобили китайских брендов 1,02 трлн рублей. Сумма внушительная: это большая часть всех средств, потраченных в России на новые легковушки – 1,88 трлн рублей.
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