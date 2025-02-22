"Мои песни перестали звучать". Попытка отмены Юрия Антонова

19 февраля гулял юбилей Юрий Антонов. Начинал он в 1970-ых как композитор песен для различных ВиА, соперничая в хитовости материала только с Вячеславом Добрыниным, который, кстати, по матери был Антоновым и сменил фамилию, чтобы с коллегой не путали.
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