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Царьград

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Юлия Каракулова определила топ-оттенки волос для осени 2023 года

Юлия Каракулова определила топ-оттенки волос для осени 2023 года

Топ-стилист Юлия Каракулова рассказала о самых модных окрашиваниях волос для русских женщин на осень 2023 года.

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