В АКЗС не увидели противоречий между предложением об усыплении собак и позицией суда

КС РФ проверил закон "Об ответственном обращении с животными" после запроса Верховного суда Бурятии Принятый в первом чтении законопроект о регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Алтайском крае, который в том числе предусматривает эвтаназию бездомных собак, не противоречит позиции Конституционного суда РФ.