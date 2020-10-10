В Одессе прошел рейд полиции на 3Д номера

Любители новомодных 3Д номеров начинают страдать от своего желания выделить авто на фоне других. Так, в Одессе полиция устроила рейд, в ходе которого были оштрафованы пойманные водители с такими, не соответствующими нормам, номерными знаками.
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