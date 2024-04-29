Гендиректор CryptoQuant Ки Ён Джу: «Микширование криптовалют — это не преступление»

Генеральный директор CryptoQuant Ки раскритиковал действия Министерства юстиции США по аресту разработчиков сервиса Samourai Wallet, заявив, что использование услуг по смешиванию криптовалют не должно считаться преступлением.
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