Нам нужно только подождать. Отнестись с пониманием и продержаться. Вот только вопрос, сколько?

Любопытно, однакоБизнес и финансыНам нужно только подождать. Отнестись с пониманием и продержаться. Вот только вопрос, сколько? LUCKY SKORBICH 10 депутатов и сенаторов оказались богаче, чем 13 регионов РФ с 6 миллионами жителей.Вернуться к статье436НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumЗато стабильность... стабильность в нищете и бесправии....Виктор БорисовВ росте цен на продукты на жкх пенсионный возраст макарошки количестве полкоников милллиардеров.......а так вроде и ничеееГусЕнаИ как у вас денех на инет хватает...И квартирка, я погляжу, неплохая...АлександрОпять бредни недовольного .Нет в России 75 млн.человек с зарплатой ниже 25 тыс.Нет в России 20 млн.человек за чертой бедности.Есть 40 и более млн.,посещающих заграницу,есть более 25 млн.отдыхающих на Чёрном море.Есть раскупающие жильё,как жареные пирожки.Алексей ПлескачБредни. Но давайте ими воспользуемся. Как и наш Путин это сделал, пошутив про макароны по-флотски в своё время. Была фраза одного богатея несколько лет назад - презрительная - про них. Читал где-то. Наш Путин - тогда - напомнил. Доходы - пусть не так низкие - как в таком опусе, но всё же - слишком низкие, чтобы экономика страны получила деньги. Всё выгребают сети и поставщики разных услуг - ЖКХ и прочего. Как результат, инвестиции - опять только от государства, создание рабочих мест - опять, только от него. А вот сёр на Государство - только от этих всех и их шавок!Виктор БорисовА живешь то где....придурок?АлександрПридурком тут ты выступаешь,коли поддерживаешь бредни автора.Я в России живу.И более,чем не плохо.Михаил СолдатовРегулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Какой разряд позволяет жить неплохо?Александр6-ой.Плюс высшее инженерное образование.Но и техникум у нас хорошо котируется.Михаил СолдатовРеспект. Но, к сожалению, не всем это дано - иметь хорошее образование, а главное -работу. Работал наладчиком оборудования 6-го разряда в нефтехимической промышленности, но пенсию насчитали чуть выше прожиточного(работодатель, скотина, в пенсионный не делал отчислений в 90-х и 2000-х), а состояние здоровья съедает львиную долю накоплений...АлександрУ меня пенсия 16 тыс.Это больше,чем было у моей бабушки в 1985 году.Леонид ПопивнякАвторша статейки некая блогерша Елена Скорбилина.....пишет на заказ как и многие "всепропальщики"......АлександрНе сомневался.АлександрВ отличие от тебя,не глуп.Если ты привёл все свои аргументы,то моё тебе сочувствие.ГусЕнаА тебя нищета заставила авто купить?Михаил СолдатовА тебе - то что до моей нужды? Я обращался к конкретному человеку, и уж точно не к тебе.ГусЕнаТак че там с твоей нищетой? ЗакодируйсяМихаил СолдатовТебя это сильно волнует? В отличие от некоторых, на машину зарабатывал не "передком".ГусЕнаНу вот, Михло меня в чс внес и трусливо пернул в лифте. Плякалсо , что ныщий, а машинко имеет. Насосал, видать....ГусЕнаХаха, Мелкописечный, не переживай, конкуренцию тебе не составлю:))) Нищебродик И писсать не стесняеццо, Педрилло.Алексей ПлескачНа резервы - гнать не надо! Они НУЖНЫ. У нас - война на пороге! По поводу таких сверхдоходов сенаторов - инфа разная. Полно и подтверждающей. По поводу сдерживания роста доходов - сам наш Путин говорил об этом. Он ПОЙМАЛ и ДАВНО тех, кто этим "инфляцию сдержать" пытается. Или игнорирует напрочь интересы нашего народа. И поставил им - заведомо невыполнимую задачу! Если те не России служат, они её не выполнят. И придёт менять ту их Систему. Что и будет сделано осенью. Осень близко! Это не нравится никому. Кто против Путина, России и - Русского Народа. Потому, что будет оглушительный проигрыш - всех таковых!Алексей АндреевичсогласенNNataРезервы очень нужны, но держать их надо не в банках наших врагов.РРРинат РамазановЧему примером судьба Каддафи...Виктор БорисовСтесняюсь спросить.......с кем вовать собрались уважаемый? С пиндосами...так у пескова сынок и других остальных там вся родня бизнес бабки. гражданство запасной аэродром вы вообще где живете в России или в первом канале путевизора? Ась ?Алексей ПлескачВСЕ резервы России - в России. Опять продолжается загон давным давно опровергнутой мифологии!Николай ЗайчиковМы уже 21 год терпим и стало только хуже . Путин может говорить , что хочет но дел-то от него нет одни пустые разговоры .Александр ТурчинНадеюсь что Аврору отреставрируют!!!VGVasily GolovНа конец прошлого 2020 года количество работающих граждан России снизилось до 70,77 миллиона человек.Откуда взяли 75 млн.?39% работающих получают полностью "серую" зарплату и частично серую.Их в бедным отнесем?Их более 30млн чел.Часть дохода не учтено.Значит нищета.Николай ЗайчиковОтвет чистая арифметика , если за 21 год Путин сделал богатыми только 10% населения то чтобы богатыми стали все ему надо 210 летВиктор БорисовНу всегото .........в нашей стране есть все ну только на всех не хватает........Николай ЗайчиковЕсть все но к сожалению не для всехАлександрТебе чего не хватает?Николай ЗайчиковАлександр , единоросовским придуркам всего хватает и все у них естьРуслан гогорянА после реставрации "Авроры" мы их по парт билетам "вычислять" будем, чтобы не успели "переобутся", ибо (и дабы не совершить ошибку Сталина по поводу евреев-татар) в данной "шайке" состоят только дети еврейских проституток, раздающих своё "гнездышко" для "укутывание" сознания их, таких же эгоистичных, отцов и реализации через их головы и возможности на Руси законов, уничтожающих и устраивающих геноцид русского народаГусЕнаПшл в жопу пашаняна:))) КарабахнашРуслан гогорян"... в данной "шайке" состоят только дети еврейских проституток.." и поэтому имеют в себе только такую же гнилую природу как и их мамашиРуслан гогорянГусЕна. Скажу, отвечу вам один раз: вы прежде чем общаться на просторах инета...выходить на улицу... одевайте на свою гнилую, тленную пасть брызговик... ибо сперма, которую вы от своей природы любите отсасывать у своего бога вована, разлетается и может попадать на людейГусЕнаНосатая Чурба, это ты своей бородатой жирной мамаше говори, когда ее сношать закончишь:))) И собирай манатки-пока тебя гаишники не раскатали,...Руслан гогорянТак вы, дорогая, ещё и им переполненые "корни" опусташаете? Как успеваете..? И теперь понятно почему вы не носите брызговик... не придумали ещё такой... на всё е..ло... с "улыбкой" куклуксклановцаРуслан гогорян))))))))))ГусЕнаТы ж Хачилло, мамой своей толстожопой , ара, клялсо что только один раз скажешь...Брехло. Карабах тебе в жопу.Pciha IvanovaКстати, о демократии… Эпиграф: Не люблю я голубей, А люблю я, воробей, Чтобы крошки только нам Доставались, воробьям. Народ. Не люблю я демократов, подлецов и плутократов. Им бы только воровать, водку жрать да баб еб@ть! Бабы тоже не простые, сплошь все «миски» расписные: Ножки тонки, жопки звонки и п-здюльки как воронки, В общем, Барби на заказ, демократу в самый раз. Вот бы мне бы в депутаты, у меня ума – палаты: Ничего б не воровал, все бы так себе забрал. Жрал бы я один коньяк, «мисок» гнал бы как собак, Тр@хал бы одних блядей, так намного веселей. Вдохновленный мной народ дружно вкалывать пойдет. И поверит, что когда – то станет сам он депутатом. Демократия у нас: всяк сейчас имеет шанс! Вот тогда он развернется, и по-полной оторвется. Виноваты коммуняки, что сейчас сидит он в ср@ке, Что алкаш он и дебил, и маленько не допил. Коль фортуна улыбнется, он конечно, надерется И пойдет лупить в сердцах, тех, кто в шляпе и очках. (Оцензуривание мое, коммерческое использование без согласования строго запрещается!)Комментировать
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