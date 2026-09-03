Альтернатива Китаю: надежные кроссоверы-иномарки от 1,3 млн

Чем рискуют покупатели автомобилей, ввезенных в страну неофициальным путем, подробно рассказано тут. Что ищем? Хороший некитайский кроссовер Возраст: 3–4 года Пробег: до 100 тысяч км Цена: чем меньше, тем лучше Длина 4652 мм, клиренс 200 мм, багажник 846 л Цена машин с пробегами до 100 тысяч км: 1,5–3,2 млн рублей Equinox третьего поколения выпускали до 2024 года, в том числе в Узбекистане и Казахстане (только с двухлитровым мотором).