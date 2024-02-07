Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 423 подписчика

«Это абсурд»: реакция CNN и республиканцев на анонс интервью Карлсона с Путиным

«Это абсурд»: реакция CNN и республиканцев на анонс интервью Карлсона с Путиным

Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур выступила с упреком в адрес Такера Карлсона, заявив, что журналисты якобы «каждый день» пытаются взять интервью у президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Рупор евронацистов в панике от того, что оболваниваемые им европейцы узнают правду.
Ответить
9 час.
Вик Норд
Она им нужна,правда то?Современный ЕвроСоюз это потомки вот этой мрази,и воспитаны они соответственно... .
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх