Бизнесмен из Федеративной Республики Германия Ким Дотком поделился сведениями о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден убедит руководителя киевского режима не останавливать противостояние до ноябрьской выборной гонки.
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