Зайцев: девять объектов водо- и теплоснабжения запустят в Марий Эл до конца года

До конца 2026 года в Марий Эл введут в эксплуатацию девять объектов водоснабжения и теплоснабжения. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, передает администрация региона во «ВКонтакте».
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