В Сочи предупредили о распространении ядовитого гриба

В Сочи может произойти разрастание краснокнижного решеточника — редкого крайне ядовитого гриба. Об этом 12 февраля предупредил старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли.
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