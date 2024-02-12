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В Сочи предупредили о распространении ядовитого гриба

В Сочи предупредили о распространении ядовитого гриба

В Сочи может произойти разрастание краснокнижного решеточника — редкого крайне ядовитого гриба. Об этом 12 февраля предупредил старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли.

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