Додик намерен пригласить Путина в Баня-Луку

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, когда международная обстановка позволит совершить такой визит.
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