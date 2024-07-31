Запрета на микрозаймы в России не случится. Катасонов пояснил: "Мощнейшее лобби"

С процентными ставками слегка подчистили. А вот,что оформляют займы на людей по копиям документов и с несовпадающими данными,эти ни МВД ни контролирующие органы не занимаются. Был прецедент,когда так на супругу кто то взял два займа и МФО молчала пока сумма по каждому не дошла до 30 тыс. После чего подали на нее в суд,что было неожиданным открытием. Полтора года борьбы поставило все на места. Но ни суд,ни МВД делать ничего не хотели. Все свели на ФССП и МФО.

ВТ

Врам Тавризов

Разрешения даёшь люди Набиуллиной от лица ЦБ РФ Тот же ЦБ и отзывает лицензии после проверок Но период между началом и концом работы конкретной МФО достаточен, чтобы обобрать сотни людей и скрыться жулью Нопарадокс в другом - лицензию МФО даёт государство, а МВД ( тоже государство) - открывает угол дело и годами ведёт следствие, находит этих людей, но не деньги для возврата Такая видимость заботы власти и смех и грех - за время следствия умирают жулики, их деньги благополучно трудятся в им имзвестных местах и делах, а люди, главным образом, пенсы, тоже мрут, не дождавшись возврата денег Поэтому надо запретить эти МФО - легальные и подпольные - под уголовным законом Все будут довольны - и банки, и люди, а жульё призадумается, потому что ведение подпольного бизнеса без уплаты налогов - ещё одна статья для посадки