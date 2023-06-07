Небензя назвал вероятные цели подрыва Каховской ГЭС Украиной

Небензя не исключил попытки провокации в отношении Запорожской АЭС в связи с подрывом Каховской ГЭС Украиной 7 июня 2023, 00:59Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look PressТекст: Антон Антонов Целями подрыва Каховской ГЭС Украиной могли быть провокация против ЗАЭС, попытка отомстить Крыму и оставить регион без воды, а также желание получить возможность для перегруппировки подразделений в условиях «захлебывающегося» контрнаступления, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.