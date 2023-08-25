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Федор Климов: «Меренкова и Галимов веселые, легкие по характеру. Стараемся это отразить в программах. У них получается, им идет»

Накануне фигуристы представили короткую программу на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

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