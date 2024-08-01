Благовещенский городской суд рассмотрит дело о мошенничестве 21-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре

Благовещенский городской суд рассмотрит дело 21-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, который обманул нескольких жителей столицы Амурской области, разместив поддельные объявления о сдаче квартир в аренду через Интернет.
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