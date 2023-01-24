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В Таджикистане обильные осадки спровоцировали камнепад

В Таджикистане обильные осадки спровоцировали камнепад

Камнепад произошел в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана из-за обильных осадков в горах, заявили комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики 24 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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