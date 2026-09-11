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test mazurok

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🍯В этом году крымские пчеловоды собрали один из лучших урожаев мёда за последние годы Председатель правления Крымской региональной общественной организации «Союз пчеловодов Крыма» Николай Клочко сообщил, что на это повлияли благоприятные погодные условия: дожди и обильные осадки.

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