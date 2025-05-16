Мединский: Россия будет ждать украинскую делегацию 16 мая с 10:00

16 мая с 10:00 в Стамбуле начнутся переговоры между российскими и украинскими представителями. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, российская сторона уже готова к диалогу и ожидает прибытия украинских коллег.
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