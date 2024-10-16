Все мега динамично: сможет ли рубль преодолеть давление — мнение аналитиков Ирэн ОрлонскаяНеделя с 7 по 11 октября на валютных и нефтяных рынках была отмечена значительной волатильностью и разнообразными трендами.
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