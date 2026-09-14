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Газета.ру

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YouTube заблокировал канал СТВ во время прямой трансляции

YouTube заблокировал канал СТВ во время прямой трансляции

Вечером понедельника видеохостинг YouTube заблокировал прямую трансляцию ток-шоу «По существу» белорусского телеканала СТВ, а также еще три его ресурса.

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