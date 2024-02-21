Глава СК России поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с причинением мужчиной телесных повреждений ребенку в Республике Саха (Якутия)

В средствах массовой информации опубликовано обращение в связи с непринятием мер в отношении мужчины, который в сентябре прошлого года в городе Якутске применил физическую силу в отношении десятилетнего мальчика.
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