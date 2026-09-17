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Газета.ру

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Жена блогера Столярова приехала на день рождения его дочери от Шойгу

Жена блогера Столярова приехала на день рождения его дочери от Шойгу

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу пригласила жену своего экс-возлюбленного Веру Бондареву на семейный праздник.

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