Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя

У Даны появился новый поклонник, который на три года младше ее и живет в Лондоне. Их знакомство произошло в довольно необычных обстоятельствах: когда Борисова собиралась на съемки в Колумбию, она потеряла свою заграничную банковскую карту.
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