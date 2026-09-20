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MeMo-Logic

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Предсказано жуткое наступление засухи на нашу планету: кое-кому придется туго

Предсказано жуткое наступление засухи на нашу планету: кое-кому придется туго

Новое исследование показывает, что к 2100 году засушливые земли могут занять 40% территории Земли, при этом Австралия пострадает больше всего.

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