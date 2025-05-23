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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

В Липецкой области выявлены иностранцы, нарушившие миграционное законодательство

В Липецкой области выявлены иностранцы, нарушившие миграционное законодательство

В Липецкой области проводились рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства. Например, на улице Ильича в Липецке силовики выявляли иностранцев, которые проживали там, не имея соответствующих документов.

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