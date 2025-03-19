Мальчик из Сочи, которого изуродовали хаски, перенёс первую операцию по восстановлению лица

Мальчик из Сочи, которого изуродовали хаски, перенёс первую операцию по восстановлению лицаВ Российской детской клинической больнице (РДКБ) завершили сложный первый этап реконструктивно-пластической операции лица мальчика, подвергшегося нападению собак в Сочи.
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