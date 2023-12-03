Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин на следующей неделе проведет заседание СПЧ и посетит один из регионов

Путин на следующей неделе проведет заседание СПЧ и посетит один из регионов

На предстоящей неделе российский президент Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, посетит один из регионов и поучаствует в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества.

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