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Военный эксперт Насонов: Россия имеет достаточно сил для внезапного удара по ВСУ

Военный эксперт Насонов: Россия имеет достаточно сил для внезапного удара по ВСУ

Российские военные имеют достаточно сил и мощностей для внезапной атаки на Вооруженные силы Украины. Таким мнением поделился Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», специалист комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов.

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