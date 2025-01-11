Баксиков: В Татарстане планируют создать аналог программы «Время Героев»

Во многих регионах России появляются программы, подобные федеральному «Времени Героев». Будет создан такой проект и в Татарстане, заявил в интервью «Татарстан-24» Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии