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Деандре Эйтон не попал из-под кольца под конец основного времени с «Торонто»

Деандре Эйтон не попал из-под кольца под конец основного времени с «Торонто»

«Блейзерс» имели возможность выиграть в основное время: за 0,7 секунды до сирены они довели мяч до центрового Деандре Эйтона, но тот не смог переправить его в кольцо.

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