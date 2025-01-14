20 зверьков, которых люди одели в мягкие, тёплые свитера

Люди, заботящиеся о животных — удивительны. Кто-то создает приюты, клиники, центры для реабилитации. Другие находят в себе силы для того, чтобы взять бездомного питомца на передержку и найти ему достойного хозяина.
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