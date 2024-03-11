Запад столкнулся со страшной дилеммой из-за ВСУ — American Conservative

Западные страны рискуют вступить в военное противостояние с Россией в случае отправки своих войск на Украину, поэтому им необходимо стремиться к мирному урегулированию конфликта, пишет обозреватель журнала American Conservative Тед Снайдер.
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