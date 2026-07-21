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Политнавигатор

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Если Россия ударит в сентябре – англичанин написал невеселый сценарий для Европы

Русские не будут «сидеть и ждать», пока Европа восстановит свои вооруженные силы. Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью Такеру Карлсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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