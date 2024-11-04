Аналитик назвал условие изменения отношения Трампа к Путину

Британский аналитик Джон Лоу, научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне, назвал условие изменения отношения кандидата на пост президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину.
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