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Аналитик назвал условие изменения отношения Трампа к Путину

Аналитик назвал условие изменения отношения Трампа к Путину

Британский аналитик Джон Лоу, научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне, назвал условие изменения отношения кандидата на пост президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину.

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