«Нацисты». Захарова прокомментировала оскорбление россиян Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, принявшая участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, в поздравительной речи оскорбила население России и всех русскоговорящих людей, назвав их «русней».
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