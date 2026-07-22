Киты скупают Bitcoin на фоне падения цены

Несмотря на то что цена Bitcoin остаётся почти на 50% ниже своего исторического пика, кошельки, удерживающие от 1000 до 10 000 BTC, резко ускорили покупки — таких темпов накопления эта группа не показывала уже несколько месяцев.
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