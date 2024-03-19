Боец Монсон заявил, что рад победе Путина на выборах

Ставший гражданином России боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах, так как стране нужен сильный человек с опытом, который любит ее больше всего на свете.
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