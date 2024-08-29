Российские пивовары столкнулись с нехваткой бутылок

Стекольные заводы не могут обеспечить российских производителей пива и сидра бутылками емкостью 0,5 литра типа «Варшава» (зеленый и оливковый цвета), в основном с нехваткой тары сталкиваются небольшие компании.
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