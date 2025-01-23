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Трамп: 21 млн мигрантов в США из-за политики Байдена, многие преступники

Трамп: 21 млн мигрантов в США из-за политики Байдена, многие преступники

Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в миграционном кризисе, утверждая, что 21 миллион мигрантов, большинство из которых связаны с преступностью, находятся в США.

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