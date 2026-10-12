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Макаров: ключевые приоритеты федбюджета — это выполнение всех социальных обязательств государства

Макаров: ключевые приоритеты федбюджета — это выполнение всех социальных обязательств государства

Проект федерального бюджета в 2027-2029 годы направлен на безусловное выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороноспособности России и достижение технологического лидерства.

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