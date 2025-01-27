Школьников в Бабушкинском пригласили поучаствовать в интеллектуальной игре

В Бабушкинском районе пригласили учеников 7-11 классов школы №281 поучаствовать в интеллектуальной игре «Дебаты» и получить навыки ораторского искусства, логического и критического мышления, умение работать в команде, терпимость к взглядам оппонента и обрести уверенность в себе.