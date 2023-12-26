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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал к интегрированному развитию и сотрудничеству в области безопасности между странами бассейна Ланьцанцзян-Меконг

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник призвал страны бассейна Ланьцанцзян-Меконг укреплять сотрудничество в сферах интегрированного развития и управления безопасностью, а также объявил о решении Китая предоставить специальный кредит на цели общего развития стран бассейна Ланьцанцзян-Меконг.

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