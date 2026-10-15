В Самарской области с помощью спутниковых снимков обнаружили добычу песка за пределами лицензионного участка «Михайловский-2» в Кинельском районе.
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