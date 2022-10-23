Крымское информационное агентство

36 подписчиков

Учитель из Крыма предложил создать площадки по повышению медиаграмотности

Учитель из Крыма предложил создать площадки по повышению медиаграмотности

Крымские учителя участвуют во втором Всероссийском форуме классных руководителей. Делегация педагогов пообщалась с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх