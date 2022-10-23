Учитель из Крыма предложил создать площадки по повышению медиаграмотности

Крымские учителя участвуют во втором Всероссийском форуме классных руководителей. Делегация педагогов пообщалась с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.
Крымские учителя участвуют во втором Всероссийском форуме классных руководителей. Делегация педагогов пообщалась с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.
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