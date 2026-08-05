Россияне смогут купить медали «За взятие бензоколонки 2026»

На популярных досках объявлений появился необычный сувенир — медаль «За взятие бензоколонки 2026». Автор пластиковой псевдонаграды считает, что она станет отличным подарком для друзей или коллег, которые уже не раз стояли в длинных очередях за топливом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии