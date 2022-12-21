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Хинштейн объяснил важность запрета принудительного сбора биометрии

Хинштейн объяснил важность запрета принудительного сбора биометрии

Александр Хинштейн объяснил важность закона о единой биометрической системе Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил важность закона о единой биометрической системе.

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