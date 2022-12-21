Хинштейн объяснил важность запрета принудительного сбора биометрии

Александр Хинштейн объяснил важность закона о единой биометрической системе Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил важность закона о единой биометрической системе.
Александр Хинштейн объяснил важность закона о единой биометрической системе Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил важность закона о единой биометрической системе.
Свежие комментарии